Her şey sosyal medyadan gelen davetle başladı. Mesajı sahte sanmıştı, tarihi gecenin mimarı oldu

2026 FIFA Dünya Kupası H Grubu ilk maçında İspanya ile golsüz berabere kalan Yeşil Burun Adaları tüm dünyada gündem oldu.

Kimsenin şans vermediği Yeşil Burun Adaları, aldığı 1 puanla umutlarını yükseltti.

Federasyonun kendisine sosyal medyadan attığı mesaj atması sonrasında 2019’da Yeşil Burun Adaları forması giyen Roberto Lopes, İspanya’dan alınan puanın mimarlarından oldu.

“GOOGLE TRANSLATE'E YAPIŞTIRDIM”

Yeşil Burun Adaları Futbol Federasyonu tarafından LinkedIn üzerinden davet alan ancak bu mesajı ilk olarak sahte sanan Lopes, turnuva öncesinde Reuters'e verdiği röportajında şunları söylemişti:

'Dokuz ay sonra bana İngilizce olarak mesaj attılar ve teklifi düşünüp düşünmediğimi sordular. İşte o zaman baştan yapmam gerekeni yaptım; Cape Verde adına oynamak isteyip istemediğimi soran o ilk mesajı Google Translate'e yapıştırdım.

'LinkedIn üzerinden ulaşmak pek alışılmış bir yöntem değildi; sonradan kulübümle iletişim kurmakta güçlük çektiklerini öğrendim. Ama fırsatın kapımda olduğunu görünce ilk andan itibaren tam anlamıyla arkasında durdum ve gerekli tüm belgeleri hazırlamak için kolları sıvadık."