Her şey yoluna girdi derken sil baştan: Xabi Alonso, Endrick, Arda Güler!

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'ndaki hezimet ve eleştilerin ardından Xabi Alonso'nun açıklamalarının yansımaları devam sürüyor.



Brezilya Milli Takımı'nın başına geçen Carlo Ancelotti sonrası her şey yoluna girdi derken Real Madrid'in genç yetenekleri yeni bir krizle karşı karşıya kalabilir.

TARAFTAR RAHATSIZ



PSG'ye 4-0 yenilen ve kupayı kaybeden Alonso'nun gençlerin kulübede daha fazla oturması gerektiğini ifade etmesi taraftarlar arasında rahatsızlık yarattı.



Alonso'nun gelişiyle daha fazla süre alan ve Madrid'den ayrılıp Milan'a imza atan Modric'in vârisi olarak gösterilen Arda Güler de yeniden tartışmaların odağında. Bellingham'la maç içinde yaşadığı tartışmadan dolayı uyarılan Arda, final maçı sonrası performansıyla da eleştirilmişti.

KULÜBEDE DAHA FAZLA OTURABİLİRLER



Alonso'nun açıklaması ve taraftarın tepkisi sonrası İspanyol basınında çeşitli senaryolar kaleme alındı. Endrick ve Arda gibi genç yıldızların daha az süre alabileceğine vurgu yapıldı.



Ancelotti döneminde kulübeye mahkum olan 20 yaşındaki Arda, Alonso döneminde daha fazla süre almaya başlamıştı.



Real Madrid, LaLiga'daki ilk maçında 19 Ağustos'ta Osasuna'yı evinde ağırlayacak.