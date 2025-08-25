Herkes Kenan Yıldız'ı konuşuyor: Mart ayından beri geçebilen yok | "Yönetmen"
Juventus'un Parma'yı 2-0 yendiği maça Kenan Yıldız damga vururken, milli futbolcu dikkat çeken bir istatistiğe imza attı.
İtalya Ligi Serie A'nın ilk haftasında Juventus ile Parma kozlarını paylaştı. Allianz Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Juventus'un 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 59. dakikada Jonathan David ve 84. dakikada Dusan Vlahovic kaydetti.
Siyah-beyazlılarda Andrea Cambiaso, 83. dakikada kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.
Bu skorun ardından Juventus, sezona 3 puanla başladı. Parma ise puansız bir başlangıç yaptı. Juventus, gelecek hafta Genoa deplasmanına çıkacak. Parma ise Atalanta'yı ağırlayacak.
KENAN YILDIZ'IN RESİTALİ
Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 89. dakika sahada kaldı. Yıldız, 89. dakikada yerini Weston McKennie'ye bıraktı.
Genç futbolcu, 59. dakikada sol kanattan ceza sahasına girerek içeriye yerden ve sert bir orta yaptı. Kenan Yıldız'ın ortasını tek vuruşla tamamlayan David, skoru 1-0'a getirdi.
Juventus, 84'te hızlı hücum fırsatını iyi değerlendirdi. Sağ kanattan topla birlikte hızla ceza sahasına ilerleyen Kenan Yıldız, müsait pozisyondaki Vlahovic'i gördü. Sırp futbolcu, Yıldız'ın "Al da at" dercesine ikramını geri çevirmedi ve skoru 2-0 yaptı.
Mücadelede 2 kez kaleyi yoklayan Yıldız, 1'inde isabet sağladı. 55 kez topla buluşan 20 yaşındaki futbolcu, 31 pasının 27'sinde başarılı oldu ve yüzde 87'lik bir oran yakaladı.
Yıldız, karşılaşmanın ardından "Maçın Oyuncusu" ödülüne layık görüldü.
MAÇ SONUNDA ÖVGÜ
İtalya'nın önde gelen gazetelerinden La Gazzetta dello Sport, Kenan Yıldız'ın iki asistini şu ifadelerle gördü:
"Juventus, birbirine benzeyen iki gol attı. Tüm bunlar, muhteşem bir oyuncu olan ve iki asistle kritik bir rol oynayan Kenan Yıldız yönetiminde gerçekleşti."
YILDIZ: "İYİ ÇALIŞTIK"
Karşılaşmanın ardından konuşan Kenan Yıldız, "Harika bir takıma karşı harika bir maç çıkardık. Takım adına mutluyum. Bu hafta ve hatta sezon öncesinde iyi çalıştık. Üç puan iyi, umarım böyle devam ederiz." dedi.
Jonathan David transferiyle ilgili görüş bildiren genç futbolcu, "David çok güçlü bir oyuncu. Onu daha önce Lille'de görmüştük, çok çok güçlü bir oyuncuydu. Onunla oynamaktan mutluyum, iyi bir sezon geçirmeyi umuyoruz." ifadelerini kullandı.
"SOSYAL MEDYAYI DÜŞÜNMÜYORUM"
Futboluna ve takıma odaklandığını dile getiren Yıldız, "Hayır, baskı hissetmiyorum. Her zaman başarılı olmak istiyorum çünkü sadece takımı düşünüyorum, sosyal medyayı değil. İşime ve takımım için iyi şeyler yapmaya odaklanıyorum." şeklinde konuştu.
SERIE A'YI SALLIYOR
Kenan Yıldız, Mart 2025'ten bu yana Serie A'daki tüm müsabakalarda en fazla skor katkısı veren oyuncu oldu.
Milli futbolcu, 14 maçta attığı 6 gol ve 5 asistle toplam 11 gole doğrudan etki etti.
