Hermoso ve Jakobs Galatasaray için imzaya geliyor

Galatasaray'da Mario Hermoso ve Ismail Jakobs imzaya geliyor.
Bonservisi elinde olan Hermoso ile 2+1 yıllık anlaşmaya varıldı. 29 yaşındaki stoper, son olarak Atletico Madrid forması giymişti.
Madrid ekibi 4 sezon önce Hermoso için Espanyol'a 25 milyon euro bonservis bedeli ödedi.
JAKOBS KİRALIK GELİYOR
Derrick Köhn'ü Werder Bremen'e gönderen Galatasaray, Monaco'dan Ismail Jakobs'u da kiralamaya hazırlanıyor.
Fransız kulübüne 1 milyon euro kiralama bedeli ödenecek.
Anlaşmada bonuslarla 10 milyon euroyu bulan satın alma opsiyonu da var. 25 yaşındaki sol bek, geçen sezon 23 maçta 1 gol 2 asistlik performans sergiledi.
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