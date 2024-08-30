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Hermoso ve Jakobs Galatasaray için imzaya geliyor

Galatasaray, transferde hareketli saatler yaşıyor. Sarı-kırmızılılar, Mario Hermoso ve Ismail Jakobs transferlerinde sona geldi.

Hermoso ve Jakobs Galatasaray için imzaya geliyor

'da Mario Hermoso ve Ismail Jakobs imzaya geliyor. 

Bonservisi elinde olan Hermoso ile 2+1 yıllık anlaşmaya varıldı. 29 yaşındaki stoper, son olarak Atletico Madrid forması giymişti.

Madrid ekibi 4 sezon önce Hermoso için Espanyol'a 25 milyon euro bonservis bedeli ödedi.

JAKOBS KİRALIK GELİYOR

Derrick Köhn'ü Werder Bremen'e gönderen Galatasaray, Monaco'dan Ismail Jakobs'u da kiralamaya hazırlanıyor.

Fransız  kulübüne 1 milyon euro kiralama bedeli ödenecek.

Anlaşmada bonuslarla 10 milyon euroyu bulan satın alma opsiyonu da var. 25 yaşındaki sol bek, geçen sezon 23 maçta 1 gol 2 asistlik performans sergiledi.

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