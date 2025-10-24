Hertha Berlin - Düsseldorf maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Bundesliga)
Bundesliga’da heyecan Hertha Berlin - Düsseldorf maçıyla devam ediyor. Ev sahibi ekip yıldız isimleriyle sonuca ulaşmaya çalışacak. Futbolseverler için mücadelenin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu.
Haftanın sonucu merakla beklenen mücadelesinde Hertha Berlin - Düsseldorf karşı karşıya geliyor. St. Pauli zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki Hertha Berlin - Düsseldorf maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın canlı yayınlanacağı kanal ve başlangıç saati…
HERTHA BERLİN - DÜSSELDORF MAÇI MAÇI NE ZAMAN?
Bundesliga’da haftanın dikkat çeken maçında Hertha Berlin - Düsseldorf kozlarını paylaşıyor. Berlin'da, Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak mücadele 25 Ekim cumartesi günü saat 16.30’ da başlayacak ve tivibu Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
