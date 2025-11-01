Hertha Berlin -Dynamo Dresden maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Bundesliga)

Haftanın sonucu merakla beklenen mücadelesinde Hertha Berlin -Dynamo Dresden karşı karşıya geliyor. Dynamo Dresden zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki Hertha Berlin -Dynamo Dresden maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın canlı yayınlanacağı kanal ve başlangıç saati…



HERTHA BERLİN - DYNAMO DRESDEN MAÇI MAÇI NE ZAMAN?



Bundesliga’da haftanın dikkat çeken maçında Hertha Berlin -Dynamo Dresden kozlarını paylaşıyor. Berlin'da, Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 1 Kasım Cumartesi günü saat 15.00’da başlayacak mücadele Tivibu Spor 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.



