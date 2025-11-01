NTV.COM.TR

Hertha Berlin -Dynamo Dresden maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Bundesliga)

Bundesliga’da heyecan Hertha Berlin -Dynamo Dresden maçıyla devam ediyor. Ev sahibi ekip yıldız isimleriyle sonuca ulaşmaya çalışacak. Futbolseverler için mücadelenin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu.

Haftanın sonucu merakla beklenen mücadelesinde Hertha Berlin -Dynamo Dresden karşı karşıya geliyor. Dynamo Dresden zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki Hertha Berlin -Dynamo Dresden maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın canlı yayınlanacağı kanal ve başlangıç saati…

HERTHA BERLİN - DYNAMO DRESDEN MAÇI MAÇI NE ZAMAN?

’da haftanın dikkat çeken maçında Hertha Berlin -Dynamo Dresden kozlarını paylaşıyor. Berlin'da, Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 1 Kasım Cumartesi günü saat 15.00’da başlayacak mücadele Tivibu Spor 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

