HES kodu sorgulamasının iptali sonrası kulüpler, taraftarlarını tribüne çağırdı

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanan Covid-19 kapsamında alınan önlemler kaldırıldı. Türkiye Futbol Federasyonu da internet sitesinden yaptığı açıklamada statlarda yapılan HES kodu sorgulaması ve 12 yaş altının müsabakalara giriş yasağının kalktığını duyurdu.

Yapılan yeni düzenlemelerin ardından Süper Lig ekipleri taraftarlarını tribüne davet eden sosyal medya paylaşımlarında bulundu.

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Çaykur Rizespor, GZT Giresunspor, Göztepe, İttifak Holding Konyaspor, Fenerbahçe, Antalyaspor, Yukatel Kayserispor, Aytemiz Alanyaspor ve Gaziantep FK, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla sınırlamaların kaldırıldığını duyurdu.



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