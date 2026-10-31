Hidayet Türkoğlu, FIBA 2027 Dünya Kupası geri sayım törenine katıldı

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu , FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası ’na 300 gün kala Katar’ın başkenti Doha’da düzenlenen TISSOT Geri Sayım Saati Açılış Töreni’ne katıldı.

Barahat Msheireb’de gerçekleştirilen törende FIBA Başkanı Şeyh Saud Ali Al Thani, TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ile FIBA, TBF ve Katar Basketbol Federasyonu temsilcileri bir araya geldi.

Dünya Kupası’na 300 gün kaldığını simgeleyen TISSOT Geri Sayım Saati’nin açılışının gerçekleştirildiği organizasyonda Türkoğlu, FIBA Legends programı kapsamında yer aldı. Basketbolun nesilden nesile aktarılmasını simgeleyen özel bölümde Hidayet Türkoğlu, basketbol topunu genç bir Katarlı sporcuya sembolik olarak teslim etti.

A ERKEK MİLLİ BASKETBOL TAKIMI DA KATILACAK

FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri’nde oynadığı 8 karşılaşmanın tamamını kazanan A Erkek Milli Basketbol Takımı, ev sahibi Katar’ın ardından turnuvaya katılma hakkını elde eden ilk takım oldu.

FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası, 27 Ağustos - 12 Eylül 2027 tarihleri arasında Katar’ın ev sahipliğinde Doha’da düzenlenecek.