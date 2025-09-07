Hidayet Türkoğlu'ndan NTV'ye özel açıklamalar | Ergin Ataman'a destek verdi

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) grubunu namağlıp lider bitirerek, son 16 turunda da İsveç'i yendi ve çeyrek finale kaldı.

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, NTV'ye konuk oldu ve 12 Dev Adam'ın EuroBasket 2025'teki performansını değerlendirdi.

Hidayet Türkoğlu'nun açıklamaları şöyle:



"MUTLU VE GURURLUYUZ"



"Turnuva bizim için şu an istediğimiz şekilde gittiği için mutlu ve gururluyuz. İlk maçlar bizim için hep zor olmuştur. Ev sahibi Letonya ile oynadığımız ilk maç bizim için en önemli maçlardan bir tanesiydi. Ama çok şükür ki ekip şu ana kadar turnuvaya inanılmaz bir şekilde konsantre olmuş durumda ve gerçekten tüm Türkiye'yi gururlandıracak şekilde performans sergiliyorlar."



"TECRÜBELİ OYUNCULAR, GENÇ OYUNCULARLA GÜZEL KAYNAŞTILAR"



"Hiçbir zaman geçmişe takılan bir insan olmadık biz. Bu çocukların daha çok tecrübelenmesi gerektiği ve bu ortamlarda daha çok bulunması gerektiğine hep inanan insanlar olduk. Letonya maçında başlayan grafiğimizin Sırbistan maçına kadar katlanarak yükseldiğini söyleyebiliriz. Doğal olarak da bu sporcularımızın güvenini her geçen gün yükselmesini sağladı. Sporcularımız Sırbistan maçına kafa olarak kendilerini o kadar iyi hazırlamışlar ki o maçın kolay olmayacağını onlar da biliyorlardı. Hatta dünkü İsveç maçının da kolay olmayacağını biliyorlardı. Ama maç içindeki iniş çıkışlara rağmen takım içindeki birliktelik sayesinde, aralarında kurmuş oldukları o güzel enerji sayesinde maçı hiçbir zaman bırakmadılar. Tecrübeli oyuncular genç oyuncularla çok güzel kaynaştı."