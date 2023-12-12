Hikmet Karaman: Faruk Koca bana da yumrukla saldırdı

A Spor'un haberine göre; Karaman da görev yaptığı dönemde Faruk Koca'nın yumruklu saldırısına maruz kaldığını iddia etti.

Karaman, "Faruk Koca bana da yumrukla saldırdı. Ankaragücü'nü çalıştırırken, o zamanlar sineye çektik. O zamanlar söyleyemedik ama şimdi söyleyebiliriz" dedi.

Hikmet Karaman, 2020-21 sezonunda 10 Şubat 2021 tarihinde başkent ekibinin başına geçip, 20 Haziran 2021'de görevinden ayrılmıştı.

Sarı lacivertli ekiple 18 maça çıkan Karaman, 1.11 puan ortalaması yakalamıştı.