Hikmet Karaman: Faruk Koca bana da yumrukla saldırdı

Süper Lig'in 15. haftasında 1-1 sona eren MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçının ardından ev sahibi ekibin başkanı Faruk Koca, maçın hakemi Halil Umut Meler'e yumruk atmış, yanındaki kişiler de Meler'i yerde tekmelemişti.
Spor ve siyaset dünyasından yaşanan olaya tepkiler art arda gelirken bir açıklama da Ankaragücü eski teknik direktörü Hikmet Karaman'dan geldi.
A Spor'un haberine göre; Karaman da görev yaptığı dönemde Faruk Koca'nın yumruklu saldırısına maruz kaldığını iddia etti.
Karaman, "Faruk Koca bana da yumrukla saldırdı. Ankaragücü'nü çalıştırırken, o zamanlar sineye çektik. O zamanlar söyleyemedik ama şimdi söyleyebiliriz" dedi.
Hikmet Karaman, 2020-21 sezonunda 10 Şubat 2021 tarihinde başkent ekibinin başına geçip, 20 Haziran 2021'de görevinden ayrılmıştı.
Sarı lacivertli ekiple 18 maça çıkan Karaman, 1.11 puan ortalaması yakalamıştı.
HALİL UMUT MELER'E YUMRUKLU SALDIRI
MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 1-1 berabere kaldıkları Çaykur Rizespor maçından sonra saha içinde hakem Halil Umut Meler'e yumruk attı.
Hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırı sonrası TFF Yönetim Kurulu, olağanüstü toplantı kararı alırken, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, olaylarda sorumluluğu bulunanlar hakkında adli soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Soruşturma kapsamında 2 şüpheli gözaltına alınırken, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın hastanede tedavi altına alındığını, tedavisinin ardından ise gözaltı işlemlerinin gerçekleştirileceğini duyurdu.
VİDEO: HAKEME SALDIRININ CEZASI NE OLUR?
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