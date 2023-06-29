Hırvat yıldız Mislav Orsic Trabzonspor için geldi

Trabzonspor'un transfer görüşmelerine başladığı 30 yaşındaki Hırvat oyuncu Mislav Orsic, İstanbul'a geldi.



Geçen sezon İngiliz ekibi Southampton'da forma giyen Hırvat oyuncu, Macaristan'dan kalkan tarifeli uçakla İstanbul Havalimanı'na ulaştı.



Kulüp yetkilileri tarafından karşılanan Orsic, özel araçla İstanbul Havalimanı'ndan ayrıldı. Son görüşmenin ardından yıldız futbolcunun Trabzon'a gitmesi bekleniyor.



MALİYETİ



Trabzonspor, Orsic’in transferi için kulübü Southampton ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirmişti.



Bordo-mavililer, Southampton ile 2 yıllık sözleşmesi daha bulunan futbolcu için 2 milyon euro civarında bonservis ödeyecek.

Günün spor manşetleri (29 Haziran 2023) Haberi Görüntüle