NTV.COM.TR’ye geri dön

Hırvat yıldız Mislav Orsic Trabzonspor için geldi

Trabzonspor'un transfer görüşmelerine başladığı Hırvat oyuncu Mislav Orsic, İstanbul'a geldi.

Hırvat yıldız Mislav Orsic Trabzonspor için geldi

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

'un transfer görüşmelerine başladığı 30 yaşındaki Hırvat oyuncu Mislav Orsic, İstanbul'a geldi.

Geçen sezon İngiliz ekibi Southampton'da forma giyen Hırvat oyuncu, Macaristan'dan kalkan tarifeli uçakla İstanbul Havalimanı'na ulaştı.

Kulüp yetkilileri tarafından karşılanan Orsic, özel araçla İstanbul Havalimanı'ndan ayrıldı. Son görüşmenin ardından yıldız futbolcunun Trabzon'a gitmesi bekleniyor.

MALİYETİ

Trabzonspor, Orsic’in transferi için kulübü Southampton ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirmişti.

Bordo-mavililer, Southampton ile 2 yıllık sözleşmesi daha bulunan futbolcu için 2 milyon euro civarında bonservis ödeyecek.

Hırvat yıldız Mislav Orsic Trabzonspor için geldi - 1
Günün spor manşetleri (29 Haziran 2023)

Günün spor manşetleri (29 Haziran 2023)

Haberi Görüntüle

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...