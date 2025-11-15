Hırvatistan Dünya Kupası biletini aldı

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemelerinde 9'uncu hafta heyecanı A, G ve L gruplarındaki 6 maçla devam etti. L Grubu'nda Hırvatistan, konuk ettiği Faroe Adaları'nı 3-1 mağlup ederek grup liderliğini garantiledi ve Dünya Kupası bileti aldı.

A Grubu'nda ise Galatasaraylı Leroy Sane'nin de ilk 11'de sahaya çıktığı Almanya, deplasmanda Lüksemburg'u 2-0 yenerek grup liderliğini korudu. Fenerbahçe'nin stoperi Milan Skriniar'ın ilk 11'de sahaya çıktığı Slovakya da konuk ettiği Kuzey İrlanda'yı 1-0 mağlup ederek grubunun ilk 2 sırasında yer almayı garantiledi. Son hafta maçında 12'şer puanlı Almanya ile Slovakya, grup liderliği ve Dünya Kupası'na katılmak için yarışacak.

SZYMANSKİ SAKATLANDI

G Grubu'nda, Polonya konuk ettiği Hollanda ile 1-1 berabere kaldı. Polonya'da Fenerbahçe'nin de formasını giyen Sebastian Szymanski, 13. dakikada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Dün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu

- Lüksemburg-Almanya: 0-2

- Slovakya-Kuzey İrlanda: 1-0

G Grubu

- Finlandiya-Malta: 0-1

- Polonya-Hollanda: 1-1

L Grubu

- Cebelitarık-Karadağ: 1-2

- Hırvatistan-Faroe Adaları: 3-1