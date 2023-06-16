Hırvatistan-İspanya maçı ne zaman? UEFA Uluslar Ligi'nde finalistler belli oldu!

2023 UEFA Uluslar Ligi'nde son dakikalarda bulduğu golle İtalya'yı 2-1 yenen İspanya, finalde Hırvatistan'ın rakibi oldu. Tüm gözler şimdi bu heyecan dolu müsabakaya dair detaylarda. İşte, Hırvatistan-İspanya maçı hakkında bilgiler...



DEV FİNAL MAÇI NE ZAMAN?



Uluslar Ligi Kupası 18 Haziran Pazar günü 21.45'te İspanya - Hırvatistan arasında oynanacak mücadelenin ardından sahibini bulacak.



ÜÇÜNCÜLÜK MAÇI DA OLACAK



Turnuvanın final ve üçüncülük maçları, 18 Haziran Pazar günü oynanacak. Üçüncülük mücadelesinde Hollanda ile İtalya TSİ 16.00'da, finalde ise Hırvatistan ile İspanya TSİ 21.45'te karşılaşacak.



