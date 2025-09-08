Hırvatistan - Karadağ maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Dünya Kupası Eleme)
Dünya Kupası eleme maçları heyecanı devam ediyor. Hırvatistan zorlu karşılaşmada Karadağ’ı konuk ediyor. İskoçya kritik mücadeleden puan veya puanlarla ayrılmayı hedefliyor. Hırvatistan - Karadağ mücadelesinin ekranlara geleceği kanal belli oldu.
Dünya Kupası hedefini sürdürmek isteyen Hırvatistan, Karadağ karşısında ev sahibi avantajını kullanarak sonuca ulaşmak istiyor. Futbolseverler ise maçın başlangıç saati ve ekranlara geleceği kanala odaklandı. Peki Hırvatistan - Karadağ maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
HIRVATİSTAN - KARADAĞ MAÇI NE ZAMAN?
Dünya Kupası eleme mücadelesinde Hırvatistan ve Karadağ karşı karşıya geliyor. Zagreb'da, Stadion Maksimir Stadyumu'nda oynanacak mücadele bugün (8 Eylül) saat 21:45’te başlayacak ve Exxen (S Sport Plus) ekranlarından canlı yayınlanacak.
