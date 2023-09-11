Hırvatistan-Türkiye maçı ne zaman? Milli maç için geri sayım

A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu altıncı maçında deplasmanda Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler şimdi bu maçın tarihine odaklandı. İşte, Hırvatistan-Türkiye maçı hakkında bilgiler...



HIRVATİSTAN-TÜRKİYE MİLLİ MAÇI NE ZAMAN?



Hırvatistan-Türkiye maçı 12 Ekim 2023 tarihinde Opus Arena Stadyumu'nda oynanacak.



TSİ 21:45'te başlayacak olan müsabakanın yayıncı kanal bilgisi henüz belli olmadı.



ERMENİSTAN MAÇINDAN NOTLAR



6. dakikada Ermenistan atağında Dashyan'ın sağ çaprazdan ceza sahası dışında attığı sert şutta, kaleci Mert Günok, topu kornere çeldi.



14. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun sol kanattan Ermenistan savunmanın arkasına attığı topla buluşup, ceza sahası içine giren Barış Alper Yılmaz'ın vuruşunda, kaleci Chancharevich meşin yuvarlağı bloke etti.



24. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun uzun pasında savunma arkasına sarkan Barış Alper Yılmaz'ın kaleci Chancharevich ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı aşırtma vuruşta top, kale direğinin üzerinden auta çıktı.



33. dakikada Barış Alper Yılmaz, Hakan Çalhanoğlu'nun pasında ceza sahası içinde buluştuğu topu Kerem Aktürkoğlu'na iletti. Kerem'in şutunda meşin yuvarlak auta gitti.



39. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun sağ kanattan ceza sahası içine yaptığı ortada arka direkte Cenk Özkacar, kötü bir kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı auta gönderdi.



45+4. dakikada Bichakhchyan'ın ceza sahası dışından attığı şutta, top kaleci Mert Günok'un kontrolünde kale direğin yanından auta gitti.



Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.



46. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun sol kanattan taşıyıp ortaladığı topla buluşan Cengiz Ünder'in şutunda, meşin yuvarlağı kaleci Chancharevich yatarak kontrol etti.



49. dakikada sol kanattan gelişen Ermenistan atağında Tiknizyan'ın yaptığı ortada Zeki Çelik ve Merih Demiral'ın dokunamadığı, Cenk Özkacar'ın ıskaladığı topu önünde bulan Dashyan, filelerle buluşturdu: 0-1



53. dakikada Ranos'un penaltı noktası üzerinden attığı şutta top az farkla dışarıya çıktı.



54. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın pasında topla buluşan Cengiz Ünder'in ceza sahası içinden attığı şutta, meşin yuvarlak kale direğinin yanından az farkla auta çıktı.



71. dakikada Halil Dervişoğlu'nun ceza sahası içinde attığı şutta kaleci Chancharevich, topu yatarak kontrol etti.



88. dakikada Halil Dervişoğlu'nun şutunda kaleci Chancharevich'den dönen topu tamamlayan Bertuğ Yıldırım, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1



90+7. dakikada ceza sahasında topla buluşan İrfan Can Kahveci'nin şutunda kaleci Chancharevich, meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi.



Karşılaşma 1-1 eşitlikle sonuçlandı.



Ay yıldızlılar bu beraberlikle puanını 10'a çıkararak D Grubu'nda liderliğini sürdürdü. Ermenistan ise 7 puanla 3. sırada yer aldı.