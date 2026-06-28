Hırvatistan ve Gana son 32 turuna çıktı

2026 FIFA Dünya Kupası L Grubu'nda Hırvatistan ile Gana karşı karşıya geldi.

Philadelphia stadında oynanan maçı Kanadalı hakemler Drew Fischer, Micheal Barwegen ve Lyes Arfa yönetti.

31'inci dakikada Hırvatistan Sucic'in golüyle öne geçti.

73'te Gana Luckassen'le skora dengeyi getirdi: 1-1.

83'te ise Vlasic skoru belirledi: 2-1.

Bu galibiyetle puanını 6'ya çıkaran ve ikinci sırada yer alan Hırvatistan doğrudan, 4 puanla 3. sırada bulunan Gana ise "en iyi üçüncüler" kontenjanından son 32 turuna yükseldi.

Gana forması giyen Derrick Luckassen ile Hollanda Milli Takımı'nın kadrosunda yer alan Brian Brobbey, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda ülkeleri adına rakip fileleri havalandıran iki kardeş oldu. Babaları farklı kardeşlerden Derrick Luckassen, L Grubu'nda Gana adına Hırvatistan karşısında takımına 1-1 beraberliği getiren golü atarken, Brian Brobbey ise F Grubu'nda Tunus ve İsveç'e karşı toplam 3 kez gol attı.