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Hırvatistan'da Nikola Vlasic, sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı

Hırvatistan'ın EURO 2024 kadrosunda yer alan Nikola Vlasic, sakatlığı nedeniyle kırmızı-beyazlıların kadrosundan çıkarıldı.

Hırvatistan'da Nikola Vlasic, sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda () mücadele eden Hırvatistan Milli Takımı'nın orta saha oyuncusu Nikola Vlasic, sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

Hırvatistan Futbol Federasyonu, 26 yaşındaki futbolcunun yaşadığı kas sakatlığı sebebiyle kadrodan çıkarıldığını ve milli takım kampından ayrılacağını duyurdu.

Vlasic, federasyonun sosyal medya hesabında yer alan açıklamasında, "Sakatlığım takıma yardım etmemi engelleyeceği için son derece üzgünüm. Turnuvaya hazır olmak için mümkün olan her şeyi yaptım. Verdikleri fırsat için teknik heyete teşekkür ediyorum. Bu takıma inanıyorum ve başarılı olacaklarından eminim." ifadelerini kullandı.

İtalya'nın Torino ekibinde forma giyen Vlasic, Hırvatistan Milli Takımı'nın EURO 2024 B Grubu'nda İspanya'ya 3-0 yenildiği ilk maçta süre almamıştı.

Gruptaki ikinci maçına yarın çıkacak Hırvatistan, TSİ 16.00'da Hamburg şehrindeki Volkspark Stadı'nda Arnavutluk ile karşılaşacak.

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