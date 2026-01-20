Hoca gitti, takım ıslıklandı. Arda Güler de vedaya hazırlanıyor
20.01.2026 09:00
Real Madrid'de üst üste yaşanan krizlerin ardından taraftar takımı ıslıklamıştı. Tüm bu yaşananlar sonrası İngilizler Arda Güler'in transfer gelişmesini duyurdu.
Real Madrid'de Xabi Alonso'nun ayrılığı sonrası Alvaro Arbeloa takımın başına geçmiş ve ilk maçında 2. Lig takımına yenilerek kupaya veda etmişti.
Daha sonra lig maçında henüz maç başlamadan taraftar takımı ıslıklamıştı. Bu gelişmelerin ardından Arda Güler için İngiliz medyasında dikkat çeken transfer haberi yer aldı.
GİRİŞİMLER HIZLANDI, SERVET ÖDEMEYE HAZIRLAR
Premier Lig devi Arsenal, milli futbolcu için girişimlerini hızlandırdı. Arbeloa yönetiminde henüz hangi rolü üstleneceği belli olmayan milli futbolcu kararını vermek için yeni dönemdeki takımdaki akıbetine bakacak.
Temaslara devam eden İngiliz devinin yaz transfer döneminde Real Madrid'e resmi teklifi yapacağı öğrenildi.
Madrid'in Fenerbahçe'den transfer ederken 26 milyon euro ödediği Arda için, Arsenal en az 90 milyon euro ödemeye hazır.
TAKAS İDDİASI DA GÜNDEM OLMUŞTU
Real Madrid'in Arsenal'den savunma oyuncusu William Saliba'yı kadrosuna katmak istediği ve Arda Güler'i takasta kullanmak için İngiliz devine teklifte bulunma ihtimalinin olduğu öne sürülmüştü.
Arsenal'in Saliba için 100 milyon euro istediği ve Real Madrid'in bu parayı ödemeye sıcak bakmadığı ifade edilirken, takas düşüncesinin iki kulüp için de karlı olacağına dikkat çekilmişti.
Arda'nın yıldızlaştığı son maçta taraftarlar kulübün başkanı Florentino Perez için "İstifa" tezahüratında bulundu.
SON MAÇA DAMGA VURMUŞTU
İspanya La Liga'nın 20. haftasında milli futbolcu Arda Güler'in forma giydiği Real Madrid ile Levante karşılaştı.
Bernabeu'da oynanan müsabaka, ev sahibi ekibin 2-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı.
Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan ve ikinci yarının hemen başında Camavinga'nın yerine oyuna dahil olan milli futbolcu Arda Güler, performansıyla maça damga vurdu.
56. dakikada gelişen atakta Güler, attığı pasla Kylian Mbappe'yi buluşturdu. Ceza sahasına giren Fransız futbolcu, rakibinin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem, penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Mbappe'nin vuruşu ağlarla buluştu.
Real Madrid'in 65. dakikada kazandığı kornerde topun başına geçen Arda Güler'in ortasına iyi yükselen Asencio, meşin yuvarlağı filelere gönderdi.
Arda Güler hem takımını öne geçiren penaltıda ara pası atan hem de ikinci golde asisti yapan isim oldu.