Hoca gitti, takım ıslıklandı. Arda Güler de vedaya hazırlanıyor

Real Madrid'de Xabi Alonso'nun ayrılığı sonrası Alvaro Arbeloa takımın başına geçmiş ve ilk maçında 2. Lig takımına yenilerek kupaya veda etmişti.



Daha sonra lig maçında henüz maç başlamadan taraftar takımı ıslıklamıştı. Bu gelişmelerin ardından Arda Güler için İngiliz medyasında dikkat çeken transfer haberi yer aldı.



GİRİŞİMLER HIZLANDI, SERVET ÖDEMEYE HAZIRLAR



Premier Lig devi Arsenal, milli futbolcu için girişimlerini hızlandırdı. Arbeloa yönetiminde henüz hangi rolü üstleneceği belli olmayan milli futbolcu kararını vermek için yeni dönemdeki takımdaki akıbetine bakacak.



Temaslara devam eden İngiliz devinin yaz transfer döneminde Real Madrid'e resmi teklifi yapacağı öğrenildi.



Madrid'in Fenerbahçe'den transfer ederken 26 milyon euro ödediği Arda için, Arsenal en az 90 milyon euro ödemeye hazır.



TAKAS İDDİASI DA GÜNDEM OLMUŞTU



Real Madrid'in Arsenal'den savunma oyuncusu William Saliba'yı kadrosuna katmak istediği ve Arda Güler'i takasta kullanmak için İngiliz devine teklifte bulunma ihtimalinin olduğu öne sürülmüştü.

Arsenal'in Saliba için 100 milyon euro istediği ve Real Madrid'in bu parayı ödemeye sıcak bakmadığı ifade edilirken, takas düşüncesinin iki kulüp için de karlı olacağına dikkat çekilmişti.