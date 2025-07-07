Hocasıyla kavga etmişti: Süper Lig'e geliyor

Yeni sezon transferlerini peş peşe açıklayan Beşiktaş, Orkun Kökçü transferi sonuna kadar zorlanacak.

Amerika’daki FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage ile kavga ettikten sonra takımdan ayrılmayı kafasına koyan Orkun için nabız yoklayan Beşiktaş, bonservisinin çok yüksek olmasından dolayı kiralama şartlarını masaya koydu.

Beşiktaş'ın ilk görüşmeyi yapması beklenen Orkun'a Avrupa'nın önemli kulüplerinin de ilgisi bulunuyor.



BEŞİKTAŞ'IN LİSTESİNDEKİ DİĞER İSİMLER

Siyah-beyazlılar sağ bek için de bir süredir temas halinde olduğu Kyle Walker Peters ile anlaşma sağlamak için zemin yokluyor. Oyuncuya şartları sunan başkan Serdal Adalı, İngiltere Premier Lig’den talipleri olan 28 yaşındaki sağ bek ile bir kez daha görüşecek ve transferi bitirmeye çalışacak.



NORVEÇ’TEN GULLİKSEN



Öte yandan Norveç’ten Beşiktaş için bir transfer iddiası gündeme geldi. İsveç ekiplerinden Djurgarden’da forma giyen 21 yaşındaki Tobias Gulliksen'in, teknik direktör Solskjaer’in isteği doğrultusunda Beşiktaş’a transfer edilmek istendiği ve Norveç’te transfer sezonunun başlamasıyla bu işin ciddiye bineceği iddialar arasında.



İKİ İSİMDEN BİRİ GÖNDERİLECEK



Cajuste'nin resmi imzayı atması sonrası, 6 numarada oynayan oyuncu sayısının 3'e çıkacak olması, Al-Musrati ve Hadziahmetovic'ten birinin mutlaka gönderilmesi anlamını da taşıyor. Aslında iki futbolcu da Solskjaer’in planları arasında yer almıyor.

Beşiktaş, Amir Hadziahmetovic'in satışı veya kiralanması konusunda çok fazla istekli görünmüyor ve bu futbolcunun gönderilmesi ikinci planda. Ancak Al Musrati için durum öyle değil ve yönetim tüm tekliflere açık. Siyah-beyazlılar, 12 milyon Euro bonservis ödenen Musrati'yi kesinlikle bedava göndermeyi düşünmüyor ve bu rakama yakın bir bonservis beklentisi içinde.