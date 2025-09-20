Hoffenheim - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? ( Almanya Bundesliga)

Avrupa’nın en önemli liglerinden birisi olarak kabul edilen Bundesliga’da sonucu merakla beklenen maçında Hoffenheim ve Bayern Münih kozlarını paylaşacak. Konuk ekip Bayern Münih zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Hoffenheim - Bayern Münih mücadelesinin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu.



HOFFENHEİM - BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN?



Bundesliga’da haftanın kritik mücadelesinde Hoffenheim - Bayern Münih karşı karşıya geliyor. Sinsheim'da, PreZero Arena Stadyumu'nda oynanacak maç 20 Eylül saat 16:30’da başlayacak ve Tivibu Spor 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

