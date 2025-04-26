Hoffenheim - Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Bundesliga’da haftanın dikkat çeken mücadelesinde Hoffenheim ve Dortmund karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati futbolseverler tarafından araştırılıyor. Dortmund ligde şampiyonluk yarışının uzağında kaldı. Peki Hoffenheim - Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Almanya'nın önemli takımlarından Dortmund, Hoffenheim deplasmanına konuk oluyor. Sarı-siyahlılar bu sezon ligde 46 puan toplarken haftaya 45 puanla 7. sırada girdi. Hoffenheim ise düşme hattının bir basamak üzerinde bulunuyor. Dortmund zorlu deplasmandan 3 puanla dönmeyi hedefliyor. Hoffenheim - Dortmund maçının ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu.
HOFFENHEİM - DORTMUND MAÇI NE ZAMAN?
Bundesliga’da heyecan Hoffenheim - Dortmund karşılaşmasıyla devam ediyor. Sinsheim'da, PreZero Arena Stadyumu'nda oynanacak mücadele bugün saat 16:30’da başlayacak ve Tivibu Spor 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.
Dortmund geride kalan 30 maçta 13 galibiyet, 6 beraberlik ve 11 mağlubiyet yaşadı. Sarı-siyahlılar puan tablosunda 7. basamakta bulunuyor.
Hoffenheim ise 30 puan toplarken 7 galibiyet, 9 beraberlik ve 14 mağlubiyet aldı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Borussia Dortmund
- Bundesliga
- Maç