Hoffenheim - Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Almanya'nın önemli takımlarından Dortmund, Hoffenheim deplasmanına konuk oluyor. Sarı-siyahlılar bu sezon ligde 46 puan toplarken haftaya 45 puanla 7. sırada girdi. Hoffenheim ise düşme hattının bir basamak üzerinde bulunuyor. Dortmund zorlu deplasmandan 3 puanla dönmeyi hedefliyor. Hoffenheim - Dortmund maçının ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu.



HOFFENHEİM - DORTMUND MAÇI NE ZAMAN?



Bundesliga’da heyecan Hoffenheim - Dortmund karşılaşmasıyla devam ediyor. Sinsheim'da, PreZero Arena Stadyumu'nda oynanacak mücadele bugün saat 16:30’da başlayacak ve Tivibu Spor 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.



Dortmund geride kalan 30 maçta 13 galibiyet, 6 beraberlik ve 11 mağlubiyet yaşadı. Sarı-siyahlılar puan tablosunda 7. basamakta bulunuyor.



Hoffenheim ise 30 puan toplarken 7 galibiyet, 9 beraberlik ve 14 mağlubiyet aldı.







