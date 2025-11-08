Hoffenheim - Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Bundesliga )

Haftanın sonucu merakla beklenen mücadelesinde Hoffenheim - Leipzig karşı karşıya geliyor. Leipzig zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki Hoffenheim - Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın canlı yayınlanacağı kanal ve başlangıç saati…

HOFFENHEİM - LEİPZİG MAÇI NE ZAMAN?

Bundesliga’da haftanın dikkat çeken maçında Hoffenheim - Leipzig kozlarını paylaşıyor. Sinsheim'da, PreZero Arena Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 8 Kasım Cumartesi günü saat 17.30’da başlayacak ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.