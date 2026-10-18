Hoffenheim, Mönchengladbach deplasmanında yara sardı

Bundesliga 'da sezona 5'te 0 ile başlayan Mönchengladbach'a bir darbe de Hoffenheim 'dan geldi.

UEFA Avrupa Ligi 'nde sahasında Beşiktaş 'a 3-2 yenilen Hoffenheim, Mönchengladbach'ı 2-1 yenerek 6. maçında sadece 2. galibiyetini aldı ve 6 puana yükseldi.

6'da 0 yapan Mönchengladbach ise puan tablosunda 0 puanla son sırada.

Hoffenheim'ın golleri 11. dakikada Conte ve 54'te Prass'tan geldi. Mönchengladbach'ın golünü ise 49'da Mohya attı.