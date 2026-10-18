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Hoffenheim, Mönchengladbach deplasmanında yara sardı

18.10.2026 23:59

Son Güncelleme: 19.10.2026 00:10

Hoffenheim, Mönchengladbach deplasmanında yara sardı
Reuters

Hoffenheim'ın Mönchengladbach maçı akdrosu

Volkan Üstüyıldız
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UEFA Avrupa Ligi'nde sahasında Beşiktaş'a 3-2 yenilen Hoffenheim, Bundesliga'da Mönchengladbach'ı 2-1 yendi.

Bundesliga'da sezona 5'te 0 ile başlayan Mönchengladbach'a bir darbe de Hoffenheim 'dan geldi.

 

UEFA Avrupa Ligi'nde sahasında Beşiktaş'a 3-2 yenilen Hoffenheim, Mönchengladbach'ı 2-1 yenerek 6. maçında sadece 2. galibiyetini aldı ve 6 puana yükseldi. 

 

6'da 0 yapan Mönchengladbach ise puan tablosunda 0 puanla son sırada.

 

Hoffenheim'ın golleri 11. dakikada Conte ve 54'te Prass'tan geldi. Mönchengladbach'ın golünü ise 49'da Mohya attı.