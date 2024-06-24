Hollanda-Avusturya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Hollanda-Avusturya maçına geri sayım başladı. Son 16 turuna kalmak için iki takım da kıyasıya rekabet edecek. Futbolseverler de bu maçın tarihi, saati ve yayıncı kanal bilgisini merak ediyor. İşte, Hollanda-Avusturya maçı hakkında bilgiler...



HOLLANDA-AVUSTURYA MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?



Hollanda-Avusturya maçı 25 Haziran Salı günü oynanacak.



Almanya'nın başkenti Berlin'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak müsabaka, TSİ 19.00'da başlayacak.



Karşılaşmayı Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetecek. Kruzliak'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Branislav Hancko ve Jan Pozor yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Bosna Hersekli Irfan Peljto olacak.



Karşılaşma, TRT 1'de canlı yayınlanacak.



HOLLANDA 34 YILDIR RAKİBİNE KAYBETMİYOR



Hollanda ile Avusturya, tarihlerinde 21. kez karşı karşıya gelecek.



Geride kalan 20 maçta Hollanda 10, Avusturya 6 kez kazandı. Aralarındaki 4 müsabaka ise beraberlikle bitti.



Bu maçlarda "Portakallar" 38, Avusturya ise 24 gol attı.



Rakibine 34 yıldır kaybetmeyen Hollanda, son 7 maçı kazanan taraf oldu. Avusturya, son galibiyetini 1990'da oynanan hazırlık maçında rakibini 3-2 yenerek aldı.



HOLLANDA NASIL TUR ATLAR?



Hollanda'nın Avusturya'ya karşı alacağı bir puan, son 16 turu için yeterli olacak.



İlk maçta Polonya'yı 2-1 yenen, ikinci karşılaşmada ise Fransa ile 0-0 berabere kalan Hollanda, grupta 4 puan ve gol fazlasıyla zirvede yer alıyor.



Bir puanın yeteceği "Portakallar", Avusturya'ya karşı galip gelir ve Fransa kazanamazsa lider olarak son 16 turuna yükselecek. Aynı durum, Hollanda berabere kalır, Fransa kaybederse de geçerli olacak. Hollanda ve Fransa'nın son maçlarda berabere kalması veya kazanması halinde oluşacak puan eşitliğinde ise ilk iki basamağı sırasıyla averaj, atılan gol ve kartlar belirleyecek. Hollanda kaybetmesi halinde Fransa-Polonya maçından gelecek sonuca göre ikinci veya en iyi üçüncülerden biri olarak tur atlamayı bekleyecek.



AVUSTURYA MAÇI KAZANMALI



Avusturya'nın grupta ilk ikiye girebilmek için galip gelmesi gerekiyor.



Grupta Fransa'ya 1-0 kaybeden ve Polonya'yı 3-1 yenen Avusturya, 3 puanla üçüncü sırada bulunuyor.



Hollanda'yı yenmesi durumunda gruptan çıkacak Avusturya, aynı zamanda Fransa'nın puan kaybı yaşaması halinde ise lider olarak son 16 bileti alacak. Avusturya, puan kaybettiği takdirde en iyi üçüncüler arasına girmeyi bekleyecek.



MUHTEMEL İLK 11'LER



Karşılaşma öncesi UEFA'nın internet sitesinde yer alan muhtemel 11'ler şu şekilde:



Hollanda: Verbruggen, Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Ake, Schouten, Simons, Reijnders, Frimpong, Depay, Gakpo



Avusturya: Pentz, Posch, Danso, Lienhart, Mwene, Seiwald, Laimer, Wimmer, Baumgartner, Sabitzer, Gregoritsch