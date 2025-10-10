Hollanda - Finlandiya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Dünya Kupası Elemeleri)

Hollanda - Finlandiya maçı için geri sayım başladı. Dünya Kupası Eleme heyecanına ortak olmak isteyenler ise mücadelenin ekranlara geleceği kanala ve başlangıç saatine odaklandı. Finlandiya zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki Hollanda - Finlandiya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, mücadeleye ilişkin bilgiler…



HOLLANDA - FİNLANDİYA MAÇI NE ZAMAN?



Dünya Kupası Elemelerinde Hollanda ve Finlandiya karşı karşıya geliyor. Amsterdam'da, Johan Cruijff Arena Stadyumu'nda oynanacak mücadele 12 Ekim Pazar günü saat 19.00’da başlayacak ve Exxen üzerinden canlı yayınlanacak.

