Hollanda Grand Prix'sinde pole pozisyonu Norris'in

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 15. etabı Hollanda Grand Prix'sine McLaren takımının Büyük Britanyalı pilotu Lando Norris ilk sıradan başlayacak.



Kuzey Denizi kıyısındaki Zandvoort kasabasıyla aynı adı taşıyan 4,2 kilometrelik pistte 72 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turlarında 1 dakika 09.673 saniyelik derece elde eden Norris, ilk cebe yerleşti. Norris, kariyerindeki 4. "pole" pozisyonunu elde etti.



Büyük Britanyalı sürücünün 0.356 saniye arkasındaki Hollandalı Max Verstappen (Red Bull) ikinci, 0.499 saniye gerisindeki Avustralyalı Oscar Piastri (McLaren) ise üçüncü sırayı aldı.



Hollanda Grand Prix'si yarın TSİ 16.00'da koşulacak.