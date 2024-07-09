Hollanda-İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Hollanda-İngiltere maçına geri sayım başladı. EURO 2024'te ikinci finalist bu maçın ardından belli olacak. Hollanda Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda 6. kez yarı finalist oldu. İngiltere ise turnuva tarihinde 4. kez yarı final aşamasına yükseldi. İşte, Hollanda-İngiltere maçı hakkında bilgiler...



HOLLANDA-İNGİLTERE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Hollanda-İngiltere karşılaşması, 10 Temmuz Çarşamba günü yapılacak. BVB Dortmund Stadı'ndaki mücadele (TSİ) 22.00'de başlayacak.



Karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonundan hakem Felix Zwayer yönetecek. Zwayer'in yardımcılıklarını Stefan Lupp ve Marco Achmüller üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Almanya'dan Daniel Siebert olacak.



Karşılaşma, TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.



TAKIMLARIN YARI FİNAL YOLLARI



Fransa, Avusturya ve Polonya'nın da yer aldığı D Grubu'nda mücadele eden Hollanda, 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile 4 puan toplayıp, en iyi grup 3.'leri arasında son 16 turuna yükseldi.



'Portakallar' son 16 turunda Romanya'yı 3-0 yenerek son 8 takım arasına adını yazdırdı.



Hollanda, çeyrek finalde Türkiye ile oynadığı mücadelede 1-0 geriye düşmesine rağmen ikinci yarıda bulduğu gollerle karşılaşmayı 2-1 kazandı ve yarı final biletini aldı.



İngiltere ise Danimarka, Slovenya ve Sırbistan'ın bulunduğu C Grubu'nu 5 puanla lider tamamlayarak son 16 turuna yükseldi.



İngilizler, son 16 turunda elenmenin kıyısından döndü. Slovakya karşısında 90+5. dakikada Jude Bellingham'ın şık golüyle skoru eşitleyen İngiltere, uzatmalarda Harry Kane'in golüyle çeyrek finale yükseldi.



İngiltere, çeyrek finalde de normal süresi ve uzatmaları 1-1 sona eren maçta İsviçre'yi penaltılarla geçmeyi başardı ve yarı final biletini aldı.



HOLLANDA HÜCUMDA DAHA ETKİLİ



Turnuvada yarı finale gelene kadar Hollanda 9 kez fileleri havalandırdı ve turnuvanın en golcü 3. takımı konumunda yer aldı.



İngilizler ise oynadıkları toplam 5 maçta 5 kez fileleri havalandırabildi.



Hollanda kalesinde 5 gol görürken, İngilizler yalnızca 3 gol yedi.



REKABETTE 23. MAÇ



Hollanda ile İngiltere, A milli takım seviyesinde 23. kez karşı karşıya gelecek.



Rekabette geride kalan 2 müsabakanın 7'sini Hollanda, 6'sını İngiltere kazandı. Dokuz mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Hollanda'nın attığı 29 gole, İngiltere 31 golle karşılık verebildi.



İki takım arasında oynanan son 8 maçın 5'inde 90 dakikalar eşitlikle tamamlandı.



MUHTEMEL İLK 11'LER



Hollanda: Verbruggen, Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Ake, Schouten, Simons, Reijnders, Malen, Depay, Gakpo.



İngiltere: Pickford, Walker, Stones, Guehi, Saka, Mainoo, Rice, Shaw, Bellingham, Foden, Kane.