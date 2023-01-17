Hollanda liginde 25 futbolcu kendi maçına bahis oynadı

Hollanda futbol liginde bahis skandalı yaşanıyor.



BBC Türkçe'nin haberine göre, 25 profesyonel futbolcunun kendi maçları da dahil bahis oynadığı belirlendi. Yasa dışı bahise karışan futbolcuların 6'sının Hollanda Süper Ligi’nde (Eredivise), 19’un da 1. ligde (Eerstedivisie) oynadığı anlaşıldı.



Hollandalı kamu yayıncısı NOS’un elde ettiği belgelere göre, bahis oynayan futbolcular, Spor Bahisleri İstihbarat Birimi (SBIU) tarafından saptandı.



Hollanda Futbol Federasyonu'da (KNVB) bahis skandalını doğrularken savcılık bazı futbolcular hakkında soruşturma başlattı.



Spor Bahisleri İstihbarat Birimi'ne Hollanda liglerinde top koşturan 25 profesyonel futbolcu ile ilgili yasa dışı bahis uyarısı yapıldı.

FEDERASYON YETKİLİLERİ İSİM İSTEDİ



İhbarda, belirtilen futbolcuların hem kendi oynadıkları takım için hem de takımlarının bulunduğu ligler için bahis yaptığı ifade edildi.



Kanun gereği profesyonel futbolcuların kendi maçlarına bahis oynaması suç teçkil ediyor.



Haberde, Hollanda Futbol Federasyonu'nun polis ve yetkili makamlardan bahis olayına karışan futbolcuların isimlerini istediği belirtildi.



Ayrıca federasyon yetkililerinin, yasa dışı bahis olayın farkında olduklarını ancak adli makamlardan bahse karışan futbolcuların isimlerini henüz alamadıkları için harekete geçemedikleri söylendi.