Hollanda - Polonya FIFA Dünya Kupası eleme maçı: Hollanda - Polonya maçı ne zaman, saat kaçta?

Dünya Kupası Eleme maçlarında grup mücadeleleri devam ediyor. Hollanda ile Polonya maçı 4 Eylül'de gerçekleşiyor. Takımlar üst tur için performans sergileyecek. Grup maçları ardından grubunu ilk sırada tamamlayan 12 takım direkt finallere gidiyor. Turnuvada eleme aşaması 18 Kasım'da son bulacak. Elemelerin play-off müsabakaları ise 26-31 Mart 2026 tarihinde düzenlenecek.



HOLLANDA - POLONYA MAÇI NE ZAMAN?



G grubunda yer alan Hollanda ile Polonya 5. grup maçları kapsamında karşı karşıya geliyor. Mücadele 4 Eylül Perşembe günü saat 21:45'te gerçekleşecek. Maç Feyenoord Stadyumu'nda oynanacak.



Hollanda; Finlandiya, Litvanya, Polonya ve Malta ile paylaştığı G grubunda 6 puanla 2. sırada yer alıyor. Takım, son 2 maçından da galibiyet elde etti.



Polonya ise 6 puanla 3. sırada bulunuyor. Son 3 maçın 2'sinde galip olan takım, 1 mağlubiyet elde etti.

