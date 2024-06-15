Hollanda- Polonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Hollanda- Polonya maçına geri sayım başladı. Hollanda, rakibiyle oynadığı son 7 maçın 6'sından galibiyetle ayrıldı. Son 12 müsabakaya bakıldığında ise "Portakallar" 7 kez galip geldi, 5 maç da berabere sona erdi. Rakibine karşı 45 yıllık galibiyet özlemi çeken Polonya, son galibiyetini 1979'da 2-0'lık skorla aldı. İşte, Hollanda- Polonya maçı hakkında bilgiler...



HOLLANDA-POLONYA MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) D Grubu ilk maçında Polonya ile Hollanda karşılaşacak.



16 Haziran Cumartesi günü, Almanya'nın Hamburg kentindeki Volkspark Stadı'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 16.00'da başlayacak.



Mücadele, TRT 1'den naklen yayınlanacak.



Mücadeleyi Portekizli hakem Artur Soares Dias yönetecek. Dias'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Paulo Soares ve Pedro Ribeiro yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Bosna Hersekli Irfan Peljto olacak.



İKİ TAKIM 20.KEZ KARŞI KARŞIYA GELECEK



Polonya ile Hollanda tarihlerinde 20. kez kozlarını paylaşacak.



Geride kalan 19 maçta Hollanda 9, Polonya 3 defa kazandı. 7 mücadele ise beraberlikle sona erdi.



Bu karşılaşmalarda Hollanda 28, Polonya 19 gol kaydetti.



İki takım arasında 2022-2023 UEFA Uluslar Ligi'nde oynanan son maçı, 2-0'lık skorla Hollanda kazandı.



MUHTEMEL İLK 11'LER



Sakatlığı nedeniyle ilk maçı kaçıracak Robert Lewandowski'nin yerine Antalyaspor'dan Adam Buksa'nın Polonya'nın forvetinde yer alması, Fenerbahçe'den Sebastian Szymanski ve Başakşehir'den Krzysztof Piatek'in ise yedekler arasında olması bekleniyor.



Karşılaşma öncesi muhtemel 11'ler şöyle:



Polonya: Szczesny, Bednarek, Dawidowicz, Kiwior, Frankowski, Slisz, Piotrowski, Moder, Zalewski, Zielinski, Buksa



Hollanda: Verbruggen, Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Ake, Reijnders, Schouten, Veerman, Simons, Depay, Gakpo