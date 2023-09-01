Hollanda-Sırbistan voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

2023 CEV Avrupa Şampiyonası yarı finalinde heyecan başladı. Organizasyonda bugün oynanacak yarı final ve 3 Eylül Pazar günü yapılacak final karşılaşmalarına Brüksel ev sahipliği yapıyor. İşte, Hollanda-Sırbistan voleybol maçı hakkında bilgiler...



MAÇ SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Organizasyonun yarı final mücadelesinde Sırbistan ile Hollanda, (TSİ) 21.30'da karşı karşıya gelecek.



Maç TRT Spor Yıldız kanalından canlı olarak ekranlara gelecek.



KAZANAN FİNALE KALACAK



Hollanda-Sırbistan voleybol maçını kazanan takım, Türkiye-İtalya maçının galibi ile finalde mücadele edecek.

