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Hollanda-Sırbistan voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Sırbistan A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası yarı finalinde bu akşam Hollanda ile karşılaşacak. Voleybolseverler de şimdi maça dair ayrıntıları merak ediyor. Peki, Hollanda-Sırbistan voleybol maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Hollanda-Sırbistan voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

2023 CEV Avrupa Şampiyonası yarı finalinde heyecan başladı. Organizasyonda bugün oynanacak yarı final ve 3 Eylül Pazar günü yapılacak final karşılaşmalarına Brüksel ev sahipliği yapıyor. İşte, Hollanda-Sırbistan maçı hakkında bilgiler...

MAÇ SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Organizasyonun yarı final mücadelesinde Sırbistan ile Hollanda, (TSİ) 21.30'da karşı karşıya gelecek.

TRT Spor Yıldız kanalından canlı olarak ekranlara gelecek.

KAZANAN FİNALE KALACAK

Hollanda-Sırbistan voleybol maçını kazanan takım, Türkiye-İtalya maçının galibi ile finalde mücadele edecek.

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