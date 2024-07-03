Milli Takım çeyrek finalde: Hollanda-Türkiye çeyrek final maçı ne zaman?

Hollanda-Türkiye çeyrek final maçına geri sayım başladı. Romanya'yı 3-0'la geçen Hollanda, EURO 2024'te çeyrek finale yükseldi. Münih Futbol Arena'da yapılan son 16 tur mücadelesinde "Portakallar"ın gollerini Gakpo ve Malen (2) kaydetti. Hollanda'nın yarı final bileti için yarışacağı rakibi ise Türkiye olacak. İşte, Hollanda-Türkiye çeyrek final maçı tarihi...



HOLLANDA-TÜRKİYE ÇEYREK FİNAL MAÇI NE ZAMAN?



Hollanda-Türkiye karşılaşması, 6 Temmuz Cumartesi günü Almanya'nın başkenti Berlin'de oynanacak.



Müsabaka, TSİ 22:00'da başlayacak.



MİLLİ TAKIMDA İKİ OYUNCU CEZALI OLACAK



Ay Yıldızlılar, EURO 2024 son 16 turunda Avusturya ile karşılaştı.

Türkiye, karşılaşmayı 2-1 kazanarak çeyrek finale yükseldi ve Hollanda'nın rakibi oldu.



Orkun, 11. dakikada gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.



İsmail Yüksek ise 42. dakikada sarı kart görerek bir sonraki maç için cezalı oldu.