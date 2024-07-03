NTV.COM.TR’ye geri dön

Milli Takım çeyrek finalde: Hollanda-Türkiye çeyrek final maçı ne zaman?

Türkiye adını çeyrek finale yazdırdı. A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 son 16 turunda Avusturya ile karşılaştı. Milli Takım maçı Merih Demiral'ın golleriyle 2-1 kazandı. Çeyrek finale yükselen Milli Takım, Hollanda ile eşleşti. Bu gelişmenin ardından maç tarihi merak konusu oldu. Hollanda-Türkiye maçının galibi, yarı final biletini alacak. Peki, Hollanda-Türkiye çeyrek final maçı ne zaman?

Milli Takım çeyrek finalde: Hollanda-Türkiye çeyrek final maçı ne zaman?

Hollanda-Türkiye çeyrek final maçına geri sayım başladı. Romanya'yı 3-0'la geçen Hollanda, 'te çeyrek finale yükseldi. Münih Arena'da yapılan son 16 tur mücadelesinde "Portakallar"ın gollerini Gakpo ve Malen (2) kaydetti. Hollanda'nın yarı final bileti için yarışacağı rakibi ise Türkiye olacak. İşte, Hollanda-Türkiye çeyrek final maçı tarihi...

HOLLANDA-TÜRKİYE ÇEYREK FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

Hollanda-Türkiye karşılaşması, 6 Temmuz Cumartesi günü Almanya'nın başkenti Berlin'de oynanacak.

Müsabaka, TSİ 22:00'da başlayacak.

MİLLİ TAKIMDA İKİ OYUNCU CEZALI OLACAK

Ay Yıldızlılar, EURO 2024 son 16 turunda Avusturya ile karşılaştı.

Türkiye, karşılaşmayı 2-1 kazanarak çeyrek finale yükseldi ve Hollanda'nın rakibi oldu.

Orkun, 11. dakikada gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

İsmail Yüksek ise 42. dakikada sarı kart görerek bir sonraki maç için cezalı oldu.

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...