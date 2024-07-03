Hollanda-Türkiye çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta? Milli maç tarihi belli oldu

Hollanda -Türkiye çeyrek final maçı için geri sayım başladı. EURO 2024 'te Avusturya'yı eleyerek çeyrek finale yükselen Türkiye A Milli Takımı, Hollanda ile kritik bir maça çıkacak. Peki, Hollanda-Türkiye çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta? HOLLANDA-TÜRKİYE ÇEYREK FİNAL MAÇI NE ZAMAN? Hollanda-Türkiye karşılaşması, 6 Temmuz Cumartesi günü Almanya'nın başkenti Berlin'de oynanacak. Müsabaka, saat 22.00'da başlayacak. Karşılaşma TRT 1'den canlı yayınlanacak.

MİLLİ TAKIMDA İKİ OYUNCU CEZALI OLACAK



Ay Yıldızlılar, EURO 2024 son 16 turunda Avusturya ile karşılaştı.



Türkiye, karşılaşmayı 2-1 kazanarak çeyrek finale yükseldi ve Hollanda'nın rakibi oldu.



Orkun, 11. dakikada gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.



İsmail Yüksek ise 42. dakikada sarı kart görerek bir sonraki maç için cezalı oldu.