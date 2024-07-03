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Hollanda-Türkiye çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta? Milli maç tarihi belli oldu

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek final maçında Hollanda ile nefes kesecek bir mücadeleye çıkacak. Son 16 turunda Avusturya'yu 2-1'lik skorla eleyen Milli Takım, Hollanda karşısında da kazanarak yarı finale adını yazdırmak istiyor. Peki, Hollanda-Türkiye çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta?

Hollanda-Türkiye çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta? Milli maç tarihi belli oldu

-Türkiye çeyrek final maçı için geri sayım başladı. 'te Avusturya'yı eleyerek çeyrek finale yükselen Türkiye A Milli Takımı, Hollanda ile kritik bir maça çıkacak. Peki, Hollanda-Türkiye çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta?

HOLLANDA-TÜRKİYE ÇEYREK FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

Hollanda-Türkiye karşılaşması, 6 Temmuz Cumartesi günü Almanya'nın başkenti Berlin'de oynanacak.

Müsabaka, saat 22.00'da başlayacak. Karşılaşma TRT 1'den canlı yayınlanacak.

Hollanda-Türkiye çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta? Milli maç tarihi belli oldu - 1

MİLLİ TAKIMDA İKİ OYUNCU CEZALI OLACAK

Ay Yıldızlılar, son 16 turunda Avusturya ile karşılaştı.

Türkiye, karşılaşmayı 2-1 kazanarak çeyrek finale yükseldi ve 'nın rakibi oldu.

Orkun, 11. dakikada gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

İsmail Yüksek ise 42. dakikada sarı kart görerek bir sonraki için cezalı oldu.

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