Hollanda Yunanistan'ı 7 golle dağıttı, Almanya Sırbistan'da 3-1 kazandı
14.11.2026 01:14
Summerville 6. dakikada Hollanda'nın ilk golünü atan isim oldu.
UEFA Uluslar A Ligi'nde 2. Grup'ta oynanan maçlarda Hollanda Yunanistan'ı 7-0 yenerken, Türkiye'yi de yakından ilgilendiren mücadelede Almanya, 10 kişilik Sırbistan'ı 3-1 yendi.
UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ederken A Ligi 2. Grup'ta 2 maç sonunda ilgi çekici bir puan tablosu oluştu.
Lider Hollanda, Reijnders'in hat trick yaptığı maçta takipçisi Yunanistan'ı 7-0 yenerken Almanya'yı da umutlandıran bir galibiyet aldı.
Grup 3.'sü Almanya, sonuncu Sırbistan'ı 3-1 yenerken gol averajı olarak A Milli Takımımız'ın aleyhine bir sonuca imza attı.
A Ligi için play off hakkını en iyi 2 grup sonuncusunun kazanacağı statüye göre Sırbistan 0 puan ve -7 gol averajına sahip.
A Milli Takımın ise 0 puanı ve -10 averajı var. 3. Grup sonuncusu Çekya da 0 puan ve -10 averajda. Son maçlarda Türkiye, Fransa deplasmanında Çekya ise Hırvatistan'da olacak.
Üç gollük averaj avantajına sahip Sırbistan ise 5 maçta sadece 5 gol atabilen Yunanistan ile dış sahada karşılaşacak.
Almanya, Sırbistan karşısında sonuca giderken zorlanmadı ve gözünü Hollanda maçına çevirdi.
HOLLANDA YUNANİSTAN'I ATEŞE ATTI
2. Grup'ta 11 puanla lider olan Hollanda, Yunanistan'ı 7-0 yenerek Almanya'nın ümitlerini canlandırdı. Almanya 16 Kasım'da Hollanda'yı evinde ağırlayacak. Eğer hem Yunanistan hem Almanya kazanırsa 3 takım da 11 puanda eşitlenecek. Statüye göre üç takımın kendi aralarında oynadığı maçlara bakıldığında ise -6 averajlı Yunanistan ilk 2'nin dışında kalacak, Almanya 6 gol veya daha yüksek farkla kazanırsa da grup lideri olacak. Hollanda da ikinci sırada bitirecek.