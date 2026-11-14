Hollanda Yunanistan'ı 7 golle dağıttı, Almanya Sırbistan'da 3-1 kazandı

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ederken A Ligi 2. Grup'ta 2 maç sonunda ilgi çekici bir puan tablosu oluştu.

Lider Hollanda , Reijnders'in hat trick yaptığı maçta takipçisi Yunanistan'ı 7-0 yenerken Almanya 'yı da umutlandıran bir galibiyet aldı.

Grup 3.'sü Almanya, sonuncu Sırbistan 'ı 3-1 yenerken gol averajı olarak A Milli Takımımız'ın aleyhine bir sonuca imza attı.

A Ligi için play off hakkını en iyi 2 grup sonuncusunun kazanacağı statüye göre Sırbistan 0 puan ve -7 gol averajına sahip.

A Milli Takımın ise 0 puanı ve -10 averajı var. 3. Grup sonuncusu Çekya da 0 puan ve -10 averajda. Son maçlarda Türkiye , Fransa deplasmanında Çekya ise Hırvatistan'da olacak.

Üç gollük averaj avantajına sahip Sırbistan ise 5 maçta sadece 5 gol atabilen Yunanistan ile dış sahada karşılaşacak.