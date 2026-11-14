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Hollanda Yunanistan'ı 7 golle dağıttı, Almanya Sırbistan'da 3-1 kazandı

14.11.2026 01:14

Hollanda Yunanistan'ı 7 golle dağıttı, Almanya Sırbistan'da 3-1 kazandı
Reuters

Summerville 6. dakikada Hollanda'nın ilk golünü atan isim oldu.

Volkan Üstüyıldız
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UEFA Uluslar A Ligi'nde 2. Grup'ta oynanan maçlarda Hollanda Yunanistan'ı 7-0 yenerken, Türkiye'yi de yakından ilgilendiren mücadelede Almanya, 10 kişilik Sırbistan'ı 3-1 yendi.

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ederken A Ligi 2. Grup'ta 2 maç sonunda ilgi çekici bir puan tablosu oluştu.

 

Lider Hollanda, Reijnders'in hat trick yaptığı maçta takipçisi Yunanistan'ı 7-0 yenerken Almanya'yı da umutlandıran bir galibiyet aldı.

 

Grup 3.'sü Almanya, sonuncu Sırbistan'ı 3-1 yenerken gol averajı olarak A Milli Takımımız'ın aleyhine bir sonuca imza attı. 

 

A Ligi için play off hakkını en iyi 2 grup sonuncusunun kazanacağı statüye göre Sırbistan 0 puan ve -7 gol averajına sahip. 

 

A Milli Takımın ise 0 puanı ve -10 averajı var. 3. Grup sonuncusu Çekya da 0 puan ve -10 averajda. Son maçlarda Türkiye, Fransa deplasmanında Çekya ise Hırvatistan'da olacak.

 

Üç gollük averaj avantajına sahip Sırbistan ise 5 maçta sadece 5 gol atabilen Yunanistan ile dış sahada karşılaşacak.

 

Reuters

Almanya, Sırbistan karşısında sonuca giderken zorlanmadı ve gözünü Hollanda maçına çevirdi.

HOLLANDA YUNANİSTAN'I ATEŞE ATTI

 

2. Grup'ta 11 puanla lider olan Hollanda, Yunanistan'ı 7-0 yenerek Almanya'nın ümitlerini canlandırdı. Almanya 16 Kasım'da Hollanda'yı evinde ağırlayacak. Eğer hem Yunanistan hem Almanya kazanırsa 3 takım da 11 puanda eşitlenecek. Statüye göre üç takımın kendi aralarında oynadığı maçlara bakıldığında ise -6 averajlı Yunanistan ilk 2'nin dışında kalacak, Almanya 6 gol veya daha yüksek farkla kazanırsa da grup lideri olacak. Hollanda da ikinci sırada bitirecek.

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