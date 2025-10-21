Hollanda'da Napoli taraftarları tutuklandı
Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında oynanayacak PSV Eindhoven-Napoli maçı öncesinde 200'den fazla İtalyan taraftar tutuklandı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor.
Turnuvanın üçüncü haftasında oynanacak olan PSV Eindhoven-SSC Napoli maçı ise saha dışı olaylarla gündeme geliyor.
230 NAPOLİ TARAFTARI TUTUKLANDI
Hollanda basınında yer alan habere göre ülke polisi, 230 Napoli taraftarını halkı provoke edebilecek davranışlarından dolayı gözaltına aldı. Taraftarlar kefalet karşılığında serbest bırakılırken sanıklara saat stadyum ve çevresine 24 saatlik giriş yasağı getirildi.
GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTTIRILDI
Gözaltı olaylarının ardından Hollanda polisinin stadyum ve çevresinde güvenlik önlemlerini arttırdığı belirtildi.
MAÇ BU AKŞAM OYNANACAK
Saha dışı olaylarla gündeme gelen PSV Eindhoven-Napoli maçı ise bu akşam (21 Ekim Salı) günü yapılacak. Karşılaşma saat 22.00'de başlayacak.
- Etiketler :
- Şampiyonlar Ligi
- Psv Eindhoven
- Napoli