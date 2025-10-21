Hollanda'da Napoli taraftarları tutuklandı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor.

Turnuvanın üçüncü haftasında oynanacak olan PSV Eindhoven-SSC Napoli maçı ise saha dışı olaylarla gündeme geliyor.



230 NAPOLİ TARAFTARI TUTUKLANDI



Hollanda basınında yer alan habere göre ülke polisi, 230 Napoli taraftarını halkı provoke edebilecek davranışlarından dolayı gözaltına aldı. Taraftarlar kefalet karşılığında serbest bırakılırken sanıklara saat stadyum ve çevresine 24 saatlik giriş yasağı getirildi.

