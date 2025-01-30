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Hollanda'da renkler sarı kırmızı ve siyah beyaz

Deplasman Hollanda takımlarıyla karşılaşacak Galatasaraylı ve Beşiktaşlı taraftarlar Amsterdam sokaklarında birlikte hareket ediyor.

Hollanda'da renkler sarı kırmızı ve siyah beyaz

Avrupa Ligi'nde grup aşamasının son maçları öncesinde 'nın başkenti Amsterdam Türk futbolseverlerle doldu.

İki takımın da Hollanda'da maçlarının olması nedeniyle meydanlarda  sarı kırmızı ve siyah beyaz renkler hakim oldu.

Gönül verdikleri takımlarının formalarını giyen Galatasaraylı ve Beşiktaşlı taraftarlar Amsterdam sokaklarında birlikte hareket ederken 23.00'te başlayacak maçlar için birbirlerine başarı dilediler.

Galatasaray, Ajax ile Beşiktaş ise Twente ile karşı karşıya gelecek. 

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