Hollanda'da şampiyon PSV. Bitime 5 hafta kala ilan etti
05.04.2026 18:28
Reuters
AA, İHA
Hollanda Eredivisie'de lider PSV, en yakın rakibi Feyenoord'un Volendam ile berabere kalması sonucunda ligin bitimine 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.
Ligde ikinci sırada yer alan Feyenoord, deplasmanda Volendam ile 0-0 berabere kalınca lider PSV ile arasındaki puan farkı bitime 5 hafta kala 17'ye çıktı ve PSV şampiyonluğu garantiledi.
Peter Bosz yönetimindeki PSV, bu sonuçla üst üste 3, toplamda ise 27. şampiyonluğunu elde etti.