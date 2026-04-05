Hollanda'da şampiyon PSV. Bitime 5 hafta kala ilan etti

Hollanda Birinci Futbol Ligi'nde (Eredivisie) lider PSV, en yakın takipçisi Feyenoord'un puan kaybetmesiyle şampiyonluğunu ilan etti.

Ligde ikinci sırada yer alan Feyenoord, deplasmanda Volendam ile 0-0 berabere kalınca lider PSV ile arasındaki puan farkı bitime 5 hafta kala 17'ye çıktı ve PSV şampiyonluğu garantiledi.

Peter Bosz yönetimindeki PSV, bu sonuçla üst üste 3, toplamda ise 27. şampiyonluğunu elde etti.