Hollanda'da Mourinho tribünde olacak

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 4'üncü haftasında yarın Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile saat 23.00'te deplasmanda karşılaşacak.



AZ Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı İskoçya Futbol Federasyonu'ndan John Beaton yönetecek. Bu karşılaşmaya kadar yengilsiz gelen Jose Mourinho'nun öğrencileri, üç maç sonunda beş puanla 36 takım içinde 14'üncü sırada bulunuyor.



JOSE MOURİNHO TRİBÜNDE



UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Manchester United ile oynanan maçta kırmızı kart gören Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, AZ Alkmaar karşısında kulübedeki yerini alamayacak ve takımını tribünden yönetecek.



Öte yandan sarı-lacivertli takımda iki oyuncunun tedavisine devam ediliyor. Uzun süre takımdan ayrı kalacağı açıklanan Jayden Oosterwolde ile Trabzonspor deplasmanında sakatlanan İrfan Can Kahveci, Hollanda ekibi karşısında forma giyemeyecek. Ligdeki Trabzonspor maçında sakatlık yaşayıp oyundan çıkan Alexander Djiku da tedbir amaçlı bugünkü idmanda yer almazken oyuncunun riske edilmesi beklenmiyor.



Öte yandan takımla çalışmalara başlayan Cengiz Ünder'in de Hollanda kafilesinde yer alması beklenmezken Kostic, Levent Mercan, Oğuz Aydın ve Bartuğ Elmaz, UEFA kadrosunda bulunmuyor.



İKİ TAKIM ARASINDAKİ 5. MAÇ



Fenerbahçe ile AZ Alkmaar tarihlerinde 5. kez karşı karşıya gelecek. Daha önce 2'si resmi, 2'si özel maçta karşılaşan iki takımın randevularında tarafların 1'er galibiyeti bulunuyor.



İlk olarak 2007 yılında o zamanki adı UEFA Kupası olan Avrupa Ligi'nin 3'üncü turunda karşılaşan Fenerbahçe ile AZ Alkmaar, İstanbul'da 3-3; Alkmaar'da ise 2-2 berabere kalmış ve sarı-lacivertliler deplasman golü kuralıyla organizasyona veda etmişti.



Öte yandan özel maçlarda da karşılaşan iki takımın müsabakalarında Fenerbahçe 3-2; AZ Alkmaar ise 2-0'lık skorla kazanmıştı.