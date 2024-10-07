Hollandalı efsane futbolcu Johan Neeskens hayatını kaybetti

Barcelona ve Ajax efsanesi Johan Neeskens 73 yaşında hayatını kaybetti.

Neeskens 1974 ve 1978 FIFA Dünya Kupalarını ikinci sırada tamamlayan Hollanda milli takımının önemli bir oyuncusuydu ve sık sık eski takım arkadaşı Johan Cruyff'a benzetiliyordu.

Ajax'ta üç kez Avrupa Kupası'nı ve iki kez de yerel ligi kazanmalarına yardımcı oldu.

Neeskens ayrıca İspanyol devi Barcelona'da beş sezon geçirdi ve Katalan ekibiyle Copa del Rey ve Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nı kazandı.

Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Pazartesi günü yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hollanda Futbol Federasyonu, Johan Neeskens'in beklenmedik ölümünü öğrenmekten derin üzüntü duymuştur. Johan en büyüklerimizden biriydi. Eşi Marlis'e, çocukları Christian, Tamara, Bianca ve Armand'a, torunları Djoy ve Lovée'ye, akrabalarına ve dostlarına bu büyük kayıp karşısında güç diliyoruz. Huzur içinde yat, Johan.

Adı sonsuza dek Ajax ve Barcelona gibi kulüplerle elde ettiği Avrupa başarıları ve Hollanda milli takımıyla çıktığı iki Dünya Kupası finaliyle birlikte anılacak. Karakteristik çalımları, muhteşem içgörüleri ve ikonik penaltılarıyla ülkemiz için oynayan en önemli ve en sevilen oyunculardan biri olarak kalacak."