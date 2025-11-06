Hollandalılar Galatasaray'ın Ajax zaferi sonrası ateş püskürdü: "Acı verici, rezillik!"

"AĞIR YENİLGİ"

Voetbal Primeur: Ajax, Osimhen'in üç golüne engel olamadı ve Galatasaray'a karşı ağır bir yenilgi aldı.

"ÇOK ACI BİR AKŞAM"

ESPN: Osimhen, Ajax'ı bitirdi. Nijeryalı yıldız üç golle Amsterdam sakinlerini yasa boğdu. Osimhen hat-trick yaptı ve Ajax yine çok acı bir akşam yaşadı.

"YİNE REZİL OLDU"

Sport Nieuws: Ajax, Galatasaray karşısında yaşadığı dramla birlikte Şampiyonlar Ligi'nde yine rezil oldu. Tribünlerdeki taraftarlar ve sahadaki oyuncuların umudu yoktu. Bu skor, kulüp için korkunç!