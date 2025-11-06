Hollandalılar Galatasaray'ın Ajax zaferi sonrası ateş püskürdü: "Acı verici, rezillik!"
06.11.2025 12:49
Haber Merkezi
Galatasaray'ın Ajax karşısında aldığı 3-0'lık galibiyet Hollanda basınında gündem oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabı 4. hafta maçında Ajax deplasmanına çıkan Galatasaray, rakibini 3-0 mağlup etti.
Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 59, 65 (P) ve 78. (P) dakikalarda Victor Osimhen kaydetti.
Hollanda basını, Ajax'ın Galatasaray karşısında aldığı ağır yenilgiyi manşete taşıdı.
İşte öne çıkanlar:
"YENİ BİR HAYAL KIRIKLIĞI"
RTL: Osimhen, Ajax'ı Şampiyonlar Ligi'nde yeni bir hayal kırıklığına uğrattı. Ajax, Şampiyonlar Ligi'nde en kötü performansı gösteren takım olmaya devam ediyor.
"OSIMHEN, AJAX'I KATLETTİ"
Voetbalzone: Victor Osimhen, kusursuz bir hat-trick ile Ajax'ı tek başına katletti. Ajax, Devler Ligi'nde ağır bir mağlubiyet aldı. Amsterdam ekibi sadece iki zayıf şutla maçı tamamladı.
Galatasaraylı Osimhen'in Ajax maçında yaşadığı gol sevinci.
"AĞIR YENİLGİ"
Voetbal Primeur: Ajax, Osimhen'in üç golüne engel olamadı ve Galatasaray'a karşı ağır bir yenilgi aldı.
"ÇOK ACI BİR AKŞAM"
ESPN: Osimhen, Ajax'ı bitirdi. Nijeryalı yıldız üç golle Amsterdam sakinlerini yasa boğdu. Osimhen hat-trick yaptı ve Ajax yine çok acı bir akşam yaşadı.
"YİNE REZİL OLDU"
Sport Nieuws: Ajax, Galatasaray karşısında yaşadığı dramla birlikte Şampiyonlar Ligi'nde yine rezil oldu. Tribünlerdeki taraftarlar ve sahadaki oyuncuların umudu yoktu. Bu skor, kulüp için korkunç!
Galatasaray'ın Ajax karşısında sahaya çıkan ilk 11'i.
"HİÇ BÖYLESİ OLMAMIŞTI"
NU: Şampiyonlar Ligi'ne hiç bu kadar kötü başlamamış Ajax için acı verici bir akşamdı.
"GALATASARAY DEVRE ARASINDAN SERT DÖNDÜ"
AD: Galatasaray, Amsterdam'da devre arasından sert döndü. Galatasaray karşısında neredeyse 60 dakika direnç gösteren Ajax, fenomen Victor Osimhen'in çabaları sonrası üç farkla yenilmekten kurtulamadı.
"AJAX'I BATAKLIĞA İTTİ"
De Telegraaf: Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Ajax'ı ezdi. Osimhenli Galatasaray, Ajax'ı bataklığa daha çok itti.