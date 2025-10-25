NTV.COM.TR

Holstein Kiel - Bochum maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Bundesliga 2)

Bundesliga 2’de  heyecan Holstein Kiel - Bochum maçıyla devam ediyor. Ev sahibi ekip yıldız isimleriyle sonuca ulaşmaya çalışacak. Futbolseverler için mücadelenin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu.

Holstein Kiel - Bochum maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Bundesliga 2)

Haftanın sonucu merakla beklenen mücadelesinde Holstein Kiel - Bochum karşı karşıya geliyor. Bochum zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki Holstein Kiel - Bochum maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın canlı yayınlanacağı kanal ve başlangıç saati…

HOLSTEİN KİEL - BOCHUM MAÇI MAÇI NE ZAMAN?

Bundesliga 2’de haftanın dikkat çeken maçında Holstein Kiel - Bochum kozlarını paylaşıyor. Kiel'da, Holstein Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 25 Ekim cumartesi günü saat 14.00’da başlayacak mücadele tivibu Spor 4 ekranlarından canlı yayınlanacak

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...