Holstein Kiel - Bochum maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Bundesliga 2)

Haftanın sonucu merakla beklenen mücadelesinde Holstein Kiel - Bochum karşı karşıya geliyor. Bochum zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki Holstein Kiel - Bochum maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın canlı yayınlanacağı kanal ve başlangıç saati…



HOLSTEİN KİEL - BOCHUM MAÇI MAÇI NE ZAMAN?



Bundesliga 2’de haftanın dikkat çeken maçında Holstein Kiel - Bochum kozlarını paylaşıyor. Kiel'da, Holstein Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 25 Ekim cumartesi günü saat 14.00’da başlayacak mücadele tivibu Spor 4 ekranlarından canlı yayınlanacak