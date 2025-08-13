Honefoss - Raufoss maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Norveç Kupası)

Norveç Kupası’nda bugün 16 önemli karşılaşma futbolseverleri bekleyecek. Heyecana ortak olmak isteyenler ise maç programına odaklandı. Honefoss ev sahibi avantajını kullanarak Raufoss karşısında galibiyet için sahaya çıkacak. Peki Honefoss - Raufoss maçı bugün mü, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın detayları…



HONEFOSS - RAUFOSS MAÇI NE ZAMAN?



Norveç Kupası’nda heyecan bugün oynanacak maçlarla devam ediyor.Honefoss’un Raufoss ’u ağırlayacağı mücadele 13 Ağustos Çarşamba günü saat 19.00’da başlayacak. Mücadelenin yayıncı kuruluşu bulunmuyor.

