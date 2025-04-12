Hopaspor - Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Yeşil-beyazlılar şampiyonluk peşinde

Bu sezon ligde çıktığı 27 karşılaşmada tek mağlubiyet alan Bursaspor, adım adım şampiyonluğa yürüyor. Yeşil-beyazlılar ligde 19 galibiyet ve 7 beraberlikle 64 puan toplarken zirvede bulunuyor. Hopaspor ise ev sahibi avantajını kullanarak sahadan puan veya puanlarla ayrılmayı hedefliyor. Karadeniz ekibi ligde oynadığı 27 karşılaşmada 36 puan toplarken haftaya 8. sırada girdi. Peki Hopaspor - Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, şampiyonluk maçının detayları…



HOPASPOR - BURSASPOR MAÇI NE ZAMAN?



Bursaspor, şampiyonluk için Hopaspor ile karşı karşıya geliyor. Ev sahibi ekibin stadının tadilatı sebebiyle mücadele Balıkesir Atatürk Stadyumu'nda oynanacak.



Hopaspor - Bursaspor mücadelesi 13 Nisan Pazar günü saat 15.00’te başlayacak. Mücadelenin HT Spor ekranlarından canlı yayınlanması bekleniyor.



HEDEF ŞAMPİYONLUK



Yeşil beyazlılar bu maçtan galibiyetle ayrılması halinde ligin bitime 2 hafta kala şampiyonluğu ilan edecek ve 2. Lig'e yükselecek.



Bursaspor bu sezon çıktığı 27 maçta sadece 1 mağlubiyet aldı. Ligde geride kalan karşılaşmalarda 19 galibiyet ve 7 beraberlikle 64 puan toplayan yeşil beyazlılar, iç saha maçlarını ortalama 40 bin seyirci karşısında oynadı.



Bursaspor’un en yakın takipçisi topladığı 57 puanla Karşıyaka oldu.

