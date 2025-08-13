Huddersfield - Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (İngiltere Lig Kupası)

İngiltere Lig Kupası’nda bugün beş önemli karşılaşma futbolseverleri bekleyecek. Heyecana ortak olmak isteyenler ise maç programına odaklandı. Huddersfield ev sahibi avantajını kullanarak Leicester City karşısında galibiyet için sahaya çıkacak. Peki Huddersfield - Leicester City maçı bugün mü, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın detayları…



HUDDERSFİELD - LEİCESTER CİTY MAÇI NE ZAMAN?



İngiltere’de 1. Lig kupası maçları başlıyor. Huddersfield - Leicester City’i ağırlayacağı mücadele 13 Ağustos Çarşamba günü saat 21.45’te başlayacak. Mücadelenin yayıncı kuruluşu bulunmuyor.



İNGİLTERE 1. LİG KUPASI MAÇ PROGRAMI



21:45 Barnsley - Fleetwood



21:45 Bolton - S. Wednesday



21:45 Cheltenham - Exeter City



21:45 Huddersfield - Leicester City



22:00 Birmingham - Sheffield Utd

