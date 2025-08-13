NTV.COM.TR

Huddersfield - Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (İngiltere Lig Kupası)

İngiltere Lig Kupası’nda 1. eleme turu heyecanı başlıyor. Huddersfield ,Leicester City’i konuk ediyor. Mücadelenin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki Huddersfield - Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, mücadeleye ilişkin bilgiler…

Lig Kupası’nda bugün beş önemli karşılaşma futbolseverleri bekleyecek. Heyecana ortak olmak isteyenler ise maç programına odaklandı. Huddersfield ev sahibi avantajını kullanarak Leicester City karşısında galibiyet için sahaya çıkacak. Peki Huddersfield - Leicester City maçı bugün mü, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın detayları…

HUDDERSFİELD - LEİCESTER CİTY MAÇI NE ZAMAN?

İngiltere’de 1. Lig kupası maçları başlıyor. Huddersfield - Leicester City’i ağırlayacağı mücadele 13 Ağustos Çarşamba günü saat 21.45’te başlayacak. Mücadelenin yayıncı kuruluşu bulunmuyor.

İNGİLTERE 1. LİG KUPASI PROGRAMI

21:45 Barnsley - Fleetwood

21:45 Bolton - S. Wednesday

21:45 Cheltenham - Exeter City

21:45 Huddersfield - Leicester City

22:00 Birmingham - Sheffield Utd

