Hükmen kazandı, ikinci kez zafer. Milli güreşçi Nesrin Baş'tan altın madalya
24.04.2026 09:33
Nesrin Baş zafer sonrası Türk bayrağı açtı
Milli güreşçi Nesrin Baş, Avrupa şampiyonu oldu. Baş, altın madalyayı çocuklara armağan etti.
Arnavutluk'ta düzenlenen 2026 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Nesrin Baş, kadınlar 68 kiloda altın madalya kazandı.
Başkent Tiran'daki organizasyonda Nesrin Baş'ın rakibi Belaruslu Alina Shauchuk, sakatlığından dolayı final karşılaşmasına çıkmadı.
Final müsabakasından hükmen galip ayrılan Nesrin, kariyerindeki ikinci Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.
Baş, organizasyon tarihinde daha önce 2024'te altın, 2025'te gümüş, 2023'te ise bronz madalya aldı.
23 yaş altında 3 dünya ve 2 Avrupa şampiyonluğu bulunan milli güreşçi, Tiran'daki organizasyonda çeyrek finalde İsveçli Tindra Linnea Sjoeberg, yarı finalde de Rus Alina Shevchenko'yu teknik üstünlükle yenmişti.
Nesrin Baş'ın şampiyon ilan edildiği an
"TÜRK ÇOCUKLARINA ARMAĞAN OLSUN"
Çok mutlu ve gururlu olduğunu belirten Baş, "Çok çalıştım, çok emek verdim. Milli takım hocalarıma, sağlık ekibimize, kulübüm Beşiktaş'ın başkanı Serdal Adalı'ya, ikinci başkanımız Hakan Daltaban'a, canım hocama çok teşekkür ediyorum. Bu altın madalyayı 23 Nisan dolayısıyla bütün çocuklara hediye ediyorum." dedi