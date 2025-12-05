Hukukçular soruşturmayı değerlendirdi: “Alt lige düşürülme cezası verilebilir"

Futbolda bahis ve şike operasyonunun genişlemesi sonrası 46 kişi için gözaltı kararı verildi.



Operasyon sonrası Spor Hukukçusu Emin Özkurt, soruşturmayı NTV'ye değerlendirdi.



Özkurt, “Konu bu boyuta gelmeseydi Başsavcılık tarafından gözaltına alınmazlardı, PFDK'ya sevk edilirlerdi oradan ceza alırlardı. Savcılık başka maçlara bahis oynanması dışında bir bulguya rastlanmış. Müsabaka sonucunu etkilemeye yönelik şike ve teşvik primi maddesini çağrıştırıyor. Bu kişilerin 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve adli para cezası alması söz konusu. Bir örgüt faaliyeti varsa bir tablo ortaya çıkacak. Değerlendirme farklı şekilde yapılır. Soruşturma suç örgütü temasına dönebilir.” dedi.



“ALT LİGE DÜŞÜRÜLME CEZASI VERİLEBİLİR”

“Müsabaka sonucunu hukuka aykırı şekilde etkileyemeye yönelik girişim içinde olduysanız ve bunu yaparken kulüp başkanı ya da yöneticiyseniz bu eylem nedeniyle kulübe alt lige düşürülme cezası verilebilir.” diyen Özkurt, “Şuan itibariyle başkanları, yöneticileri gözaltına alınan veya tutuklanan takımlarla ilgili talimatın 56. maddesi çerçevesinde bir alt lige düşürülmeleri için disiplin süreçlerinin başlama ihtimali var.” ifadelerini kullandı.

Yöneticiler sadece kendi başlarını yakmıyor aynı zamanda onlarca yıllık belki yüzlerce yıllık tarihi olan kulüplerin büyük bir hukuki risk altına girmelerine sebep oluyorlar. Sporca işlenecek iki büyük günah vardır biri şike diğer doping. Bunlar adil oyunu etkiler.

Hukukçu Dr. Tarkan Erdal ise, "Bahis oynamakla birlikte maç sonucu etkilendi mi, bir menfaat sağlandı mı, bu önemli. 6222 kanuna göre araştırılma yapılıyor. Bu kişilere ilgili maçlar sorulacak. Bu suçun özelliği şu; Anlaşma sağlarsanız suç oluşmuş olur. Açıklamada şikeyle maç sonucu etkilendi mi etkilenmedi mi bunu ayrımına bakılıyor. Bu kişilerin banka hareketlerine bakılmış ve hareketlilik tespit edilmiş. Maç sonucu etkilendi mi bu soruşturuluyor. Şikenin 4.5 yıla kadar cezası olabilir." ifadelerini kullandı.