Dünyaca ünlü güreşçi Hulk Hogan hayatını kaybetti
Amerikan güreşi yıldızı ve oyuncu Hulk Hogan yaşamını yitirdi.
Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Amerikan güreşi yıldızı ve oyuncu Hulk Hogan, 71 yaşında hayata veda etti.
Hogan'ın Florida'daki evinde kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.
Hogan'ın geçtiğimiz yıl geçirdiği sırt ameliyatının ardından vücudunun alt kısmındaki hislerini kaybettiği, koltuk değnekleri kullanarak yürüyebildiği açıklanmıştı.
EN POPÜLER GÜREŞÇİYDİ
Amerikalı güreşçi Hulk Hogan, dünyadaki en tanınmış güreş yıldızı ve 1980'lerin en popüler güreşçisi olarak biliniyordu.
Profesyonel güreş kariyerine 1977'de başlayan Hogan, 1983'te Dünya Güreş Federasyonu'na girdikten sonra dünya çapında tanındı. İlk çalışması sırasında Hogan, beş kez federasyon şampiyonluğu kazandı, federasyon tarihinin en uzun ikinci rekorunu elinde tuttu.
Ayrıca 1990 ve 1991 yıllarında art arda Royal Rumble maçlarını kazanan ilk güreşçi oldu.
OYUNCULUK DA YAPTI
Güreş sırasında ve sonrasında Hogan, oyunculuk da yaptı.
1982 yapımı Rocky 3'teki kötü adam rolünün ardından No Holds Barred, Suburban Commando ve Mr. Nanny gibi filmlerde ve üç televizyon şovunda yer aldı.
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