Dünyaca ünlü güreşçi Hulk Hogan hayatını kaybetti

Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Amerikan güreşi yıldızı ve oyuncu Hulk Hogan , 71 yaşında hayata veda etti.

EN POPÜLER GÜREŞÇİYDİ



Amerikalı güreşçi Hulk Hogan, dünyadaki en tanınmış güreş yıldızı ve 1980'lerin en popüler güreşçisi olarak biliniyordu.



Profesyonel güreş kariyerine 1977'de başlayan Hogan, 1983'te Dünya Güreş Federasyonu'na girdikten sonra dünya çapında tanındı. İlk çalışması sırasında Hogan, beş kez federasyon şampiyonluğu kazandı, federasyon tarihinin en uzun ikinci rekorunu elinde tuttu.

Ayrıca 1990 ve 1991 yıllarında art arda Royal Rumble maçlarını kazanan ilk güreşçi oldu.