Premier League 'de Manchester United 'ın da yakından takip ettiği maçta Hull City , puan sıralamasında sonuncu olan Crystal Palace'ı 3-2 yenerek art arda 2. galibiyetini aldı.

Geçen hafta sahasında Brighton'u 2-0 yenen Hull, Crystal Palace galibiyeti ile de puanını 17'ye yükseltti. Crystal Palace ise 7 puanda kalırken buna en çok Manchester United kanadı sevindi. Zira ev sahibi bu maçtan 1 puan bile alsa Manchester United puan sıralamasında son sıraya düşecekti.

Maçın golleri Hull adına McBurnie (Dk.38), Thomas (Dk.48) ve Slater'dan (Dk.80) geldi. Crystal Palace'ın gollerini ise Larsen (Dk.90) ve Warton (90+5) attı.