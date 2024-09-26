Hull City, Joao Pedro transferini duyurdu

İngiltere Championship ekibi Hull City, Fenerbahçe ile sözleşmesi feshedilen Joao Pedro'yu transfer etti.

Turuncu-siyahlılar, Brezilyalı oyuncuyla 1 yıllığına sözleşme imzalandığını ve kontratta artı olarak 1 yıl daha opsiyon bulunduğunu kaydetti.

Kariyerinde 452 resmi maça çıkan Pedro, bu mücadelelerde 118 gol kaydedip, 42 asistlik katkı sağladı.