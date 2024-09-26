Hull City, Joao Pedro transferini duyurdu
Hull City, Fenerbahçe'den ayrılan Joao Pedro'yu 1+1 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.
İngiltere Championship ekibi Hull City, Fenerbahçe ile sözleşmesi feshedilen Joao Pedro'yu transfer etti.
Turuncu-siyahlılar, Brezilyalı oyuncuyla 1 yıllığına sözleşme imzalandığını ve kontratta artı olarak 1 yıl daha opsiyon bulunduğunu kaydetti.
Kariyerinde 452 resmi maça çıkan Pedro, bu mücadelelerde 118 gol kaydedip, 42 asistlik katkı sağladı.
João Pedro joins the Tigers as a free agent ✍️— Hull City (@HullCity) September 26, 2024
Welcome, JP 🧡#hcafc | @Hull_Trains
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