NTV.COM.TR

Hull City, Kasımpaşa'yı tek golle geçti

Yeni sezon hazırlıklarını İstanbul'da sürdüren Kasımpaşa, ikinci hazırlık maçında Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'ye 1-0 mağlup oldu.

Hull City, Kasımpaşa'yı tek golle geçti

2025-26 sezonu hazırlıklarını sürdüren , ikinci hazırlık maçında İngiltere Championship ekibi ile karşılaştı. Kasımpaşa maçtan 1-0 mağlup ayrıldı.

Kemerburgaz Turgay Ciner Spor Tesisleri'nde oynanan maça Kasımpaşa; Gianniotis, Espinoza, Szalai, Opoku, Winck, Cem, Atakan, Ouanes, Ali Yavuz, Fall, Kubilay ilk 11’i ile çıktı.

Hull City ise; Pandur, Giles, Hughes, Ajayi, Drameh, Tinsdale, Crooks, Slater, Palmer, Kamara, Joseph kadrosuyla sahada yer aldı.

İlk yarısı golsüz beraberlikle sona eren karşılaşmanın 69’uncu dakikasında Tyrell Sellars-Fleming ile öne geçen Hull City maçtan da bu skorla galip ayrıldı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...