Hull City, Kasımpaşa'yı tek golle geçti
Yeni sezon hazırlıklarını İstanbul'da sürdüren Kasımpaşa, ikinci hazırlık maçında Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'ye 1-0 mağlup oldu.
2025-26 sezonu hazırlıklarını sürdüren Kasımpaşa, ikinci hazırlık maçında İngiltere Championship ekibi Hull City ile karşılaştı. Kasımpaşa maçtan 1-0 mağlup ayrıldı.
Kemerburgaz Turgay Ciner Spor Tesisleri'nde oynanan maça Kasımpaşa; Gianniotis, Espinoza, Szalai, Opoku, Winck, Cem, Atakan, Ouanes, Ali Yavuz, Fall, Kubilay ilk 11’i ile çıktı.
Hull City ise; Pandur, Giles, Hughes, Ajayi, Drameh, Tinsdale, Crooks, Slater, Palmer, Kamara, Joseph kadrosuyla sahada yer aldı.
İlk yarısı golsüz beraberlikle sona eren karşılaşmanın 69’uncu dakikasında Tyrell Sellars-Fleming ile öne geçen Hull City maçtan da bu skorla galip ayrıldı.
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